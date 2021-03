Były szef wywiadu USA przyznał, że władze ukrywają wiele doniesień o UFO. Ich ujawnienie wymusza ustawa podpisana przez Trumpa

Czy można już się zacząć bać, ponieważ jeśli źle pójdzie, to może się okazać, że zwolennicy spiskowych teorii dziejów i osoby wierzące w istnienie UFO mieli rację? Może nawet się okazać, że ''pandemia'' ma nas wytresować do spotkania z kosmitami. Były szef wywiadu USA przyznał w amerykańskiej telewizji, że władze amerykańskie ukrywają wiele doniesień o UFO. Ujawnienie prawdy wymusiła ustawa o zwalczaniu Covid podpisana przez Trumpa. Raport amerykańskich władz o UFO ma się ukazać 1 czerwca.

Jak można się dowiedzieć z amerykańskiej strony biznesowej businessinsider.com (z artykułu „A former intelligence official says an upcoming government report will detail 'difficult to explain' UFO sightings” autorstwa Yeleny Dzhanovej) były dyrektor amerykańskiego wywiadu (National Intelligence) John Ratcliffe w telewizyjnym wywiadzie dla Fox News stwierdził, że amerykański „rząd przygotowuje się do opublikowania raportu o UFO. Raport będzie szczegółowo opisywał obserwacje UFO”. Zdaniem byłego szefa amerykańskiego wywiadu „wiele z tych obserwacji jest trudnych do wyjaśnienia”.

Były szef amerykańskiego wywiadu wyjawił, że „jest o wiele więcej obserwacji niż” władze amerykańskie do tej pory ujawniły. Opisywane w raporcie rządowym obserwacje UFO to obiekty, które zdaniem byłego szefa amerykańskiego wywiadu „widzieli piloci Marynarki Wojennej lub Sił Powietrznych, lub zostały uchwycone przez obrazy satelitarne”.

Jak informuje były szef amerykańskiego wywiadu, UFO obserwowane przez amerykańskich żołnierzy wykonywały „manewry »które są trudne do odtworzenia« bo ludzie nie dysponują odpowiednią technologią – w tym np. »podróżowanie z prędkością przekraczającą barierę dźwięku bez bumu dźwiękowego«.

Miesiąc przed wywiadem byłego szefa amerykańskiego wywiadu dowództwo amerykańskiej armii „Pentagon opublikowało trzy nagrania wideo przedstawiające” UFO. „Filmy nagrane kamerami samolotów Marynarki Wojennej z systemami celowniczymi na podczerwień pokazują czarne kształty unoszące się i czasami przyspieszające z niesamowitą prędkością pod wiatr, gdy obserwują zdezorientowani piloci”.

Jak informuje businessinsider.com „były senator Harry Reid, który przeznaczył 22 miliony dolarów na rządowe dochodzenie w sprawie UFO, stwierdził w tweecie, że publikacja tych filmów przez Pentagon” to czubek góry lodowej „tego, co rząd ma w aktach”.

Według australijskiej strony „7news.com.au” (artykuł „Former Director of National Intelligence John Ratcliffe reveals details of the Pentagon’s upcoming UFO report” Gudsa Bruno) zapisy wymuszające na władzach USA ujawnienie tajemnic dotyczących UFO wymusiła podpisana w grudniu 2020 roku przez prezydenta Donalda Trumpa ustawa o funduszach na walkę z covid. Ustawa ta dała 180 dni amerykańskim agencjom wywiadowczym na ujawnienie swoich tajemnic o UFO.

Raport władz amerykańskich zgodnie z ustawą „musi zawierać szczegółowe analizy danych UFO i informacji wywiadowczych zebranych przez Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej, grupę zadaniową ds. Niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych i FBI, zgodnie z dyrektywą senackiej komisji wywiadowczej”.

Raport amerykańskich władz o UFO ma „szczegółowo opisać między agencyjny proces zapewniający terminowe gromadzenie danych i scentralizowaną analizę wszystkich niezidentyfikowanych zjawisk lotniczych zgłaszanych rządowi federalnemu oraz wyznaczyć urzędnika odpowiedzialnego za ten proces”.

Raport o UFO przygotowany przez amerykańskie władze ma „zidentyfikować wszelkie potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego stwarzane przez UFO i ocenić, czy któryś z przeciwników narodu może stać za taką działalnością, powiedział komitet”.

Jan Bodakowski