Były spiker Izby Gmin opowiada o spotkaniu ze Schetyną: Nie przejawiał żadnego zainteresowania...

Iza 17.2.20 18:41

Do wyborców PO:

Polska przez lata była pod wpływem propagandy socjalistycznej ze wschodu i ta właśnie trucizna socjalizmu pozostawiła piętno na waszej mentalności. Media mętnego nurtu ukształtowały was w ten a nie inny sposób, a to dlatego, że nie chciało wam się ruszyć du py i sięgnąć po źródła niezależne. W dalszym ciągu nie jesteście w stanie zrozumieć co wokół was się dzieje i co do was się mówi. Agresja jest więc dla was samoobroną .