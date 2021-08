Były senator Józef P. skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu skazał na karę 1 roku i 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności byłego senatora Józefa P., oskarżonego m.in. o fałszowanie oświadczeń majątkowych. Akt oskarżenia w tej sprawie skierował do sądu Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Wyrok nie jest prawomocny.

Sfałszowane oświadczenia majątkowe

W akcie prokurator oskarżył Józefa P. o cztery czyny, które polegały na złożeniu w latach 2013 – 2015 fałszywych oświadczeń majątkowych zawierających nieprawdziwe dane, co do zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że Józef P. nie wykazał w oświadczeniach w 2013 i 2014 roku pożyczek w wysokości po 40 tysięcy złotych. Natomiast w dwóch oświadczeniach z 2015 roku Józef P. nie podał trzech pożyczek w łącznej kwocie 70 tysięcy złotych. Do ujawnienia w oświadczeniu majątkowym tych pożyczek był zobowiązany jako Senator Rzeczypospolitej Polskiej VIII Kadencji Senatu na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Sąd uznał Józefa P. winnym tych czynów, skazując go na karę 1,5 roku bezwzględnego pozbawienia wolności.

Pozostali oskarżeni

Poza Józefem P. skazany został na karę łączną 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności jego asystent Jarosław W., któremu prokurator postawił kilkanaście zarzutów korupcyjnych oraz oszustwa. Aktem oskarżenia objętych była również czternaście innych osób, oskarżonych o udzielenie Jarosławowi W. korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwieniu spraw prowadzonych przez dolnośląskie urzędy.

Zapowiedź apelacji

W zakresie, w którym sąd uniewinnił Józefa P. i pozostałych oskarżonych od części zarzucanych czynów prokurator po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia wyroku skieruje do sądu apelację.

Wcześniejsze prawomocne skazanie

Przeciwko Józefowi P. i Jarosławowi W. toczyło się wcześniej inne postępowanie, które zakończyło się prawomocnym skazaniem obu mężczyzn. Sąd Okręgowy we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji, który skazał Józefa P. na karę 1,5 roku pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 5 tysięcy złotych oraz przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa, zaś Jarosława W. na karę 1 ,5 roku pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 3 tysięcy złotych oraz przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa.





mp/pk.gov.pl