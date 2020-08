Były poseł PO do Budki: ,,To polityczne samobójstwo’’

- „To, co zrobiłeś Borysie Budka, to polityczne samobójstwo. Brak wyczucia czasu, klasy i zwykłe polityczne kunktatorstwo” – napisał na Twitterze były poseł Platformy Obywatelskiej Jakub Szulc, w kontekście głosowania nad podwyższeniem płac dla najważniejszych osób w państwie i parlamentarzystów.

W piątek Sejm głosował nad podwyższeniem wynagrodzenia dla najważniejszych osób w państwie i parlamentarzystów oraz podniesieniem subwencji dla partii politycznych. Projekt poparła również większość posłów Koalicji Obywatelskiej. I chociaż po oburzeniu, jakie głosowanie wywołało w środowisku opozycji, Platforma Obywatelska odcina się od projektu, to wcześniej władze partii miały naciskać na posłów, aby głosowali za jego przyjęciem. Wyciekł nawet specjalny poradnik, jaki PO przygotowała dla swoich polityków, w którym opisano, w jaki sposób mają oni bronić podwyżek.

Do postawy przewodniczącego Borysa Budki w tej sprawie odniósł się na Twitterze były poseł PO Jakub Szulc. Ocenia on, że działania KO były „politycznym samobójstwem”, a Budka roztrwonił to, co udało się zdobyć Rafałowi Trzaskowskiemu w czasie kampanii wyborczej.

- „Rzadko piszę publicznie o polityce. Tym razem się przebrało. To, co zrobiłeś Borysie Budka, to polityczne samobójstwo. Brak wyczucia czasu, klasy i zwykłe polityczne kunktatorstwo. W 5 minut roztrwoniliście majątek zebrany ciężką pracą przez Rafała Trzaskowskiego. Senat tego nie zmieni” – napisał były polityk.

kak/Twitter