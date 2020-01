Były ambasador USA: Polska wygrywa z Rosją spór o historię

Polska wygrywa z Rosją spór o prawdę historyczną, ale Putin wykorzystuje UE do wywoływania konfliktów – opinia b. Ambasadora USA w Polsce

Według byłego ambasadora USA w Polsce Daniela Frida, Polska wygrywa z Rosją spór o historię oraz otrzymała od Zachodu ogromne wsparcie medialne, co 30 lat temu mogłoby nie być takie oczywiste. I to jest duża zmiana na lepsze.

Odniósł się w ten sposób także do wsparcia dla Ukrainy, dobrych relacji z Litwą oraz zabiegi mające wspierać demokrację na Białorusi.

Po bardzo udanych obchodach rocznicowych drugiej wojny światowej w Polsce i wizycie samego prezydenta USA Donalda Trumpa i jego pełnych szacunku słowach o Polsce, Polakach i naszej historii, okazało się, że polityka historyczna prowadzona przez Prezydenta RP i Polski Rząd jest na tyle skuteczna, że zaniepokoiło to Rosję. Do ataku medialnego na Polskę przystąpił więc sam prezydent Rosji Władimir Putin.

Z kolei wywiad prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego dla niemieckiego Bilda mocno rozjuszył rosyjskie media. Kaczyński stwierdził bowiem, że reparacje wojenne Polsce należą się nie tylko od Niemiec, ale także od Rosji. W rozmowie z PAP były ambasador USA w Polsce Daniel Fried skomentował to następująco:

Fried jest obecnie ekspertem pozarządowego think tanku Rada Atlantycka (Atlantic Council). Zaznacza on jednak, że obecne konflikty pomiędzy Warszawą a Berlinem „dają Rosji szansę, co Putin będzie wykorzystywał”. Uważa też, że odpowiedzi i komentarze Kremla, które pojawiają się w ostatnim czasie są próbą sprawdzenia tego, jakie podziały na zachodzie Rosja jest w stanie wywołać. Chodzi tu głównie o podziały między Polską a Niemcami i Polską a Izraelem.