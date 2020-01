Była niemiecka opozycjonistka: W Niemczech nie ma już wolności słowa

Dobrze im tak 30.1.20 10:39

1.

Znajoma rozmawiała z córką z RFN, psioczyły na przyjmowanie imigrantów, itp.

Córce 2 tyg. nie działały połaczenia.

Po tym czasie znowu gadały z mamą na temat rządu RFN i błędnych decyzji.

I znowu na 2 tyg. wyłączyli jej telefon. Więc się kapnęła o co chodzi i nie porusza tych tematów w rozmowach telefonicznych.

2.

Kumpel też jest w RFN od 25 lat. Jak zacząłem pisać do niego, to od razu ucinał pewne tematy i mówił, że jest super. Są wytresowani jak owczarki niemieckie.