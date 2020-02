Był I sekretarzem KW PZPR w Bydgoszczy. Będzie doradzał Biedroniowi

Dziś w Świdnicy na Dolnym Śląsku będzie miała miejsce konwencja Roberta Biedronia. Jak się okazuje, jednym z jego doradców będzie Janusz Zemke. To były europoseł, a także były… pierwszy sekretarz KW PZPR w Bydgoszczy.

Jak czytamy, w latach 1981-1983 Zemke był sekretarzem ds. propagandy w wydziale socjalno-zawodowym Komitetu Centralnego partii komunistycznej, zaś w latach 1983-1986 sekretarzem ds. organizacyjnych komitetu wojewódzkiego w Bydgoszczy. 1986-1989 to lata pracy jako zastępca kierownika w Komitecie Centralnym, zaś 0d 1989 do 1990 roku był on pierwszym sekretarzem KW PZPR w Bydgoszczy.