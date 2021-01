,,Bydło prowadzone na rzeź''. Posłowie KO i prezes UPP żądają odmrożenia gospodarki

„Ludzie tracą pracę; przedsiębiorcy tracą jakąkolwiek nadzieję na to, że powróci normalność. Zostali oszukani przez rząd i dzisiaj od tego rządu oczekujemy konkretnych, jasnych decyzji” – powiedział dziś lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

Po spotkaniu z przedstawicielami przedsiębiorców, w trakcie wspólnej konferencji prasowej z prezesem Unii Przedsiębiorców Polskich wzywał:

„Oczekujemy tego, by odmrozić, w reżimie sanitarnym, podstawowe branże, które mogą pracować tak, by było bezpiecznie, ale przede wszystkim, by przedsiębiorcy mogli dalej zapewniać miejsca pracy, by dalej mogli mieć utrzymanie dla swoich pracowników i swoich najbliższych”.

Zdaniem Budki, całe branże zamknięto niezgodnie z konstytucją, część zaś pozbawiono jakiejkolwiek pomocy. Nazwał to „wielkim oszustwem” rządu, które należy niezwłocznie naprawić.

Obecny na konferencji Sławomir Nitras wzywał z kolei wicepremiera i ministra rozwoju Jarosława Gowina do podjęcia dialogu z przedsiębiorcami w kwestii bezpiecznego odmrażania działalności poszczególnych branż. Mówił:

„Domagamy się od 1 lutego otwarcia hoteli i pensjonatów - w reżimie sanitarnym. Domagamy się otworzenia restauracji, barów. Domagamy się otwarcia instytucji kultury - tych, które można otworzyć. Rząd zdaje się kompletnie zapomniał o instytucjach kultury. Domagamy się też otwarcia od 1 lutego tych obiektów sportowych, które służą rekreacji - w reżimie sanitarnym”.

Mocne słowa padły też z ust prezesa UPP Łukasza Malczyka, który stwierdził,że polski rząd traktuje przedsiębiorców jak „bydło hodowlane, które prowadzi na rzeź”.

dam/PAP,Fronda.pl