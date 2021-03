Bydgoszcz: Monstrualny bubel za 200 mln złotych?!

Most, który może zawalić się pod własnym ciężarem, zakorkowane miasto i urzędniczy chaos. Jak flagowa inwestycja prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego z Platformy Obywatelskiej okazała się monstrualnym bublem. Kto ponosi odpowiedzialność za to, że inwestycja, która wraz z infrastrukturą kosztowała ponad 200 mln, po 7 latach nie nadaje się do użytku? Czy władze miasta ignorowały sygnały o tym, że korzystanie z przeprawy przez Brdę może być niebezpieczne? Co łączy spółkę, która budowała Most Uniwersytecki ze spółką, która przeprowadzała kontrole techniczne? Kto zapłaci za remont grożącego katastrofą budowlaną mostu? Kulisy fuszerki za publiczne pieniądze w „Magazynie śledczym Anity Gargas” w czwartek o 21:55 w TVP1.

