Burza ws. przekopu Mierzei Wiślanej. Główny przeciwnik - Rosja

1. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk poinformował wczoraj w wywiadzie dla TVP Info, że „jest przygotowany na kolejne protesty ws. przekopu Mierzei Wiślanej i że do zablokowania tej inwestycji nie ma żadnych podstaw”.

Na pytanie czy spodziewa się jakiś ruchów ze strony Rosji w reakcji na rozpoczęcie budowy Przekopu Mierzei Wiślanej, odpowiedział „jestem przygotowany na to, że w dalszym ciągu będziemy mieli bardzo silne oddziaływania na Komisję Europejską, w celu zablokowania tej inwestycji”.

Dodał także, że „jest to inwestycja kluczowa, stajemy się liderem, a przede wszystkim uruchamiamy tereny, które do tej pory nie miały żadnej szansy, żeby funkcjonować gospodarczo, dzisiaj ta część staje się bardzo atrakcyjna dla inwestorów i zaczynamy konkurencyjnie wygrywać w tym obszarze”.

W okolicach placu budowy pojawiają się ekolodzy, którzy próbują organizować protesty ale na szczęście są one nieliczne, należy się jednak spodziewać, że w momencie rozpoczęcia robót, mogą się one nasilić (minister Gróbarczyk w tym wywiadzie nazwał ten rodzaj protestów -ekoterroryzmem).



Kanał żeglugowy, który powstanie w wyniku realizacji tej inwestycji, będzie miał 1,3 km długości i 5 metrów głębokości, co umożliwi pływanie jednostek morskich o zanurzeniu 4 m, długości do 100m i szerokości do 20 m.