Burza wokół gestu Joanny Lichockiej. Joachim Brudziński zabrał głos

Przecież Lichocka jest całkowicie szurnięta.

Nie dość że włosy jej rosną pod oczami, to jeszcze 30 cm poza twarzą.

Bardzo ciekawe że używa środkowego palca do odsuwania wyimaginowanych włosów...



A jak się dziko jarała po zejściu z tej mównicy.

Jakby dostała 5 orgazmów jednocześnie ( a przecież "tylko"przyłożyła się do śmierci kilku osób w zamian za durną propagandę dla tępego ludu... Ale to detal)



Lichocka to przypadek kliniczny.



Hmm takie rzeczy tylko w pisiarni



Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha