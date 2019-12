Burmistrz Niepołomic i jego zastępca w rękach CBA. Chodzi o przetarg na budowę szkoły

„Zatrzymani to burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice i jego zastępca. Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień do jakich doszło podczas przetargu na budowę Szkoły Podstawowej w Niepołomicach”.

„Po doprowadzeniu do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach prokurator przedstawi zatrzymanym zarzuty. Po wykonaniu czynności procesowych z zatrzymanymi prokurator podejmie decyzję co do stosowania środków zapobiegawczych”.