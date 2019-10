Burmistrz Artur W. trafi do aresztu. Jest wniosek

Otto 30.10.19 18:11

Coooooo ?! Do aresztu ?! Przecież on jest niewinny ! Jak zeznał on nie przyjął żadnej łapówki - a wrzucono mu reklamówkę przez szybę do auta. Każdy, dosąownie każdy PO-niezależny sąd przyzna, że Artur jest niewinny, a okno w aucie otworzył z roztargnienia !