Burger King apeluje: Zamawiajcie w McDonald's, KFC, Subwayu, Domino's Pizza, Pizza Hut

- Nigdy nie myśleliśmy, że będziemy Was o to prosić. Podobnie jak nigdy nie przypuszczaliśmy, że będziemy zachęcać Was do zamawiania jedzenia z KFC, Subwaya, Domino's Pizza, Pizza Hut – pisze w oświadczeniu sieć Burger King.

Apel Burger King wynika z faktu kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa, z jakim mierzą się obecnie bary i restauracje.

- Jeśli chcecie pomóc, nie żałujcie sobie pysznego jedzenia, zamawiając je z dostawą do domu, na wynos czy w drive thru. Whopper to zawsze najlepszy wybór, ale zamówienie Big Maca też nie jest takim złym pomysłem – czytam dalej.

mp/businessinsider.com.pl