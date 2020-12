Bulwersujące słowa Nowackiej o ,,SK'': To nie byli górnicy, których trzeba gazem i tarczami rozpędzać

W trakcie jednego z ostatnich protestów „Strajku kobiet” posłanka KO Barbara Nowacka została spryskana przez policję gazem, a dzisiaj można przeczytać jej skandaliczne słowa na łamach „Rzeczpospolitej”.

W rozmowie powiedziała, że wszyscy tam stali spokojnie świadomi zbliżającej się interwencji policji.

Dodała także:

- To nie byli górnicy z przodka, których trzeba gazem i tarczami rozpędzać, tylko można faktycznie zdjąć tę blokadę szybko i sprawnie

Jej wypowiedź ostro skomentowało wielu internautów.

- P. Nowacka jest przecież czystej rasy spadkobierczynią tych, co górników nie tylko gazem i tarczami rozpędzali. Gdyby miała krztę honoru, zrzekłaby się mandatu – pisze jedna z internautek. Do pacyfikacji w kopalni Wujek doszło 16 grudnia 1981 r. Zginęło wtedy 9 górników, a 23 zostało rannych.

Poniżej kilka innych komentarzy użytkowników Twittera.

😱🤭No można popełnić gafę, ale to nie jest gafa. To nieświadome wypowiedzenie tego, co się istotnie myśli... no cóż, p. Nowacka jest przecież czystej rasy spadkobierczynią tych, co górników nie tylko gazem i tarczami rozpędzali. Gdyby miała krztę honoru, zrzekłaby się mandatu.