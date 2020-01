Bułgaria, nowiczok, szpiedzy. Podwójne uderzenie w Rosję

23 stycznia bułgarska prokuratura zarzuciła trzem rosyjskim obywatelom próbę zabójstwa biznesmena z branży zbrojeniowej Emiliana Gebrewa. Wydano międzynarodowe nakazy aresztowania. Choć nie podano publicznie nazwisk ściganych, wiadomo, że są to oficerowie GRU. Co najmniej jeden z nich był też zaangażowany w zamach na Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii. Zresztą wiele wskazuje na to, że w obu operacjach użyto podobnej trucizny: nowiczoka. 24 stycznia do MSZ Bułgarii wezwano rosyjskiego ambasadora i przekazano mu, że w ciągu 48 godzin terytorium bułgarskie opuścić mają, uznani za osoby niepożądane, dwaj rosyjscy dyplomaci. Według władz w Sofii, obaj prowadzili działalność szpiegowską. Jeden od 2017 roku, drugi od 2018 roku. Rosjanie opuścili Bułgarią 26 stycznia rano. Rosja ocenia krok Bułgarii jako „nieprzyjazny i prowokacyjny” i pozostawia sobie prawo do działań w odpowiedzi – ostrzegło rosyjskie MSZ. Moskwa zastrzegła sobie prawo do „podjęcia kroków w odpowiedzi”. Co zapewne oznaczać będzie symetryczne działanie, czyli wydalenie z Rosji dwóch bułgarskich dyplomatów o statusie zbliżonym do statusu Rosja wyrzuconych z Bułgarii. Uwagę zwraca, że komunikat popierający działania Sofii wydała 25 stycznia ambasada USA w Sofii. Wiadomo też, że w śledztwie dotyczącym nieudanego zamachu na handlarza bronią Gebrewa bułgarskie służby i prokuratura współpracują ściśle ze służbami brytyjskimi i FBI. Kolejne skandale szpiegowskie na linii Sofia-Moskwa mogą negatywnie wpłynąć na realizację bułgarskiego odcinka gazociągu TurkStream, a dokładniej jego nitki tranzytowej, którą Rosjanie chcą eksportować gaz z Turcji, przez Bułgarią i Serbię na Węgry.

Warsaw Institute