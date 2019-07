Jerzy Bukowski: Moralni troglodyci znieważają metropolitę krakowskiego

Jeżeli ktoś miał jeszcze jakiekolwiek złudzenia co do wysokiej kondycji moralnej rzekomo walczących o wysokie standardy w Kościele rzymskokatolickim różnych stowarzyszeń i ruchów społecznych, to po zacytowanych przez portal KrKNews życzeniach dla metropolity krakowskiego księdza profesora arcybiskupa Marka Jędraszewskiego zamieszczonych na profilu facebokowym inicjatywy obywatelskiej „DOŚĆ milczenia” z okazji 70. rocznicy Jego urodzin powinien się ich definitywnie wyzbyć.