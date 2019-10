Bukowski: Komu posłuży wysoka frekwencja wyborcza?

Nowak 11.10.19 17:05

Bylibyśmy wspaniałym narodem gdyby nie 20% lemingów popierających sitwę złodziei z PO, 10% lewackich gnid popierających postkomuchów z SLD, 5% pachołków popierających zieloną szajkę z ZSL. Taka jest prawda obecnie o wspaniałym polskim narodzie ! Narodzie, który pozwolił sobie zabić Prezydenta, a współmorderców wybrał do władzy nawet na 2 kadencje.

Dlatego patrząc na to społeczeństwo apeluje do pana Kaczyńskiego o szybkie opracowanie drugiego programu wyborczego PiS:

Program I – już opracowany dla żelaznego elektoratu prawicy, dla ludzi inteligentnych którym bije polskie serce . Mamy w tym programie całą naszą Polskę z marzeń i snów. Ambitne cele , ambitne plany i konkretne rozwiązania sięgające na dziesiątki lat naprzód, i

Program II – dla tych, którzy łykają papkę kłamstw i blag. Od siedmiu lat są dymani w tyłek i okradani w majestacie prawa a mimo to dalej na nich głosują. Dla nich wystarczy że przyjdzie jeden dureń z drugim POzerny na kasę i naobiecuje im, że nawet w zimnej wodzie im stanie i te durnie pójdą i zagłosują.

Dla tej grupy należy porzucić narracje normalnego człowieka troszczącego się o wspólne dobro jakim jest Polska i mówić do nich jak do idiotów.

Niech im pan obieca nie 3 miliony mieszkań ale 10 milionów , niech pan im obieca autostrady z wsi do wsi , loty na marsa i darmowe ciupcianie . Trzeba pokazać palcem złodziei i informować, że my nie będziemy kraść, ale zbudujemy 100 000 nowych żłobków, przedszkoli i przytułków , że zwiększymy socjal dla wszystkich , że absolutnie musimy dofinansować bezrobotnych, a lekarstwa będziemy rozdawać za darmo.

Musimy im tak nakłamać, że z tej słodyczy marzenia będą im z nadmiaru wyłaziły doopą.

Wtedy pójdą zagłosują na PIS i będziemy mieli szanse na budowę NASZEJ POLSKI.

Zróbmy to bo inaczej po raz kolejny będziemy mieli program a i tak przerżniemy wybory, bo te ludziska wola wierzyć w kłamstwa i mrzonki !