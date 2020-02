Budżet UE. Polska dostanie 2 mld euro więcej?

„To nie zmienia zasadniczo złej dla nas arytmetyki nowego budżetu, bo Komisja zaproponowała cięcie dla Polski w polityce spójności o 19 mld euro w porównaniu z obecnym okresem 2014-2020 do kwoty ok. 64 mld euro. Dodanie 2 mld euro powoduje zatem, że skala redukcji wyniesie 17 mld euro”.

Jeden z unijnych urzędników w rozmowie z dziennikiem stwierdził też, że Polska się bogaci, ma coraz wyższe PKB w stosunku do średniej UE, a więc „naturalne jest, że będziemy dostawać mniej pieniędzy”. Tymczasem „Rzeczpospolita” zauważa, że to nie do końca prawda, ponieważ gdyby obniżenie dotacji zależne było tylko od PKB, to Polska straciłaby 10, a nie 19 czy 17 miliardów euro.