Budżet bez deficytu pierwszy raz w historii!

Olej 14.2.20 15:52

Swoją drogą korci aby tak dać władzę temu wszystkiemu co co aż dyszy żądzą wsadzenia łap w państwową kasę, żeby żreć, paść się na biedzie i krzywdzie, kłamać, rabować i pchać ten kraj do utraty istnienia.



Korci by dać złu się rozpełznąć, aby przyszła kontra, straszna kontra, niechybna, z której zieje tylko pomsta krzywdy, żeby to wszystko przykrył ogień, żeby ci co to zło popierają wyli z bólu i kary za to czemu służyli i co wspierali.



Żeby ci sami, którzy wrzeszczą o wolności, śmiejąc się w zanadrzu szyderstwa i obłudy doznali tego co wypaśli w sobie.



I wtedy przyszedłby wreszcie rozum po szkodzie. Kolejny raz w polskim obłędzie chocholego tańca, tej polskiej szkoły jazdy na karkach sponiewieranego narodu.