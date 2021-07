Budka znowu się kompromituje. Chciał uderzyć w PiS, wyszło… jak zawsze

Wybrany wczoraj na przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka skorzystał dziś z kolejnej okazji, aby się skompromitować. Próbował wykorzystać sprawę prezesa NIK Mariana Banasia, aby uderzyć w partię rządzącą. Politykowi umknęło jednak, że to posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli zawiadomienie przeciw Banasiowi.

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Prokurator Generalny wystąpił dziś do Marszałka Sejmu RP o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Prokuratura zamierza postawić mu kilkanaście zarzutów.

Zdarzenie to natychmiast postanowił wykorzystać Borys Budka, aby uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość.

- „Wczoraj #Banaś zarzuca #Morawiecki.emu kreatywną księgowość i ukrywanie poza budżetem 224 mld złotych deficytu, dziś służby zatrzymują syna kryształowego Mariana a #Ziobro wysyła do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu szefowi #NIK. Kolejny odcinek porachunków w rodzinie PiS”

- napisał na Twitterze.

Najwyraźniej zapomniał, że to posłowie PO domagali się wszczęcia śledztwa ws. Mariana Banasia, o czym przypomnieli mu politycy PiS.

Jeśli przewodniczący Budka uważa, że nie ma podstaw do wniosku o uchylenie immunitetu, to chyba zarzuca posłom PO złożenie fałszywego zawiadomienia. Oni jeszcze wczoraj wybrali go przez aklamację szefem klubu, a tu taki numer. pic.twitter.com/ltZXfZMvov