Budka zdemaskował Hołownię. ,,Jesteśmy jednym środowiskiem zebranym wokół Tuska’’

Borys Budka wcale nie ma żalu do Szymona Hołowni o to, że ten podbiera mu polityków. Wręcz przeciwnie, nie kryje swojego entuzjazmu, że Polska 2050 współpracuje ze środowiskiem Donalda Tuska. Podkreślił, że Platformę z ruchem Hołowni łączą te same wartości i ugrupowania te powinny ściśle ze sobą współpracować.

Po transferze Joanny Muchy z KO do Polska 2050 Borys Budka był pytany, czy nie obawia się, że Szymon Hołownia będzie próbował przeciągnąć do swojego ruchu więcej ważnych polityków Platformy.

- „Cieszę się, że Szymon Hołownia, który polityką zajmuje się niecały rok, docenia ludzi z doświadczeniem, również ludzi z rządu Donalda Tuska, bo to środowisko jest również mnie bardzo bliskie” – stwierdził Budka.

Dodał, że obecne działania Hołowni wzbudzają w nim… optymizm. Stwierdził, że ostatnie transfery pokazują, iż Polska 2050 jest tym samym środowiskiem co Platforma Obywatelska.

- „Zawsze będę proponował współpracę zamiast bezsensownej wojny. Skoro łączą nas te same wartości, skoro Szymon Hołownia widzi potrzebę opierania na doświadczonych politykach z rządów Donalda Tuska czy Ewy Kopacz, to lepiej jednak rozmawiać już teraz. Zapewne prędzej czy później tak się stanie” – zapewniał.

kak/PAP, niezależna.pl