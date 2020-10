Budka uderza w prezesa PiS: Wyprowadza nas z UE

Wiele oburzenia totalnej opozycji wywołał opublikowany dziś wywiad z Jarosławem Kaczyńskim w „Gazecie Polskiej Codziennie”. Wicepremier komentował działania polityków UE, chcących narzucić Polsce swoje zasady i podporządkować sobie nasz kraj. Zdaniem Borysa Budki wywiad ten jest dowodem na to, że prezes PiS nie rozumie wspólnoty europejskiej i obiera kurs wyprowadzenia z niej Polski.

- „Będziemy bronić naszej tożsamości, naszej wolności, suwerenności za wszelką cenę. Nie damy się terroryzować pieniędzmi. Nasza odpowiedź na te działania będzie jasna: nie” – powiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie z „Gazetą Polską Codziennie”.

Zdaniem lidera Platformy Obywatelskiej, słowa te świadczą o tym, że prezes PiS obrał kurs na wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Polityk zarzucił też Jarosławowi Kaczyńskiemu próbę budowania nowego PRL-u:

- „Kaczyński próbuje stworzyć PRL-bis. Jemu UE przeszkadza, dlatego że Unia opiera się na wartościach, które są obce Kaczyńskiemu” – stwierdził.

Przekonywał, że Jarosław Kaczyński „nie rozumie istoty wspólnoty europejskiej” oraz działa przeciwko interesowi Polaków:

- „Nie ma żadnych wątpliwości, że UE to wspólnota wartości. To, że Kaczyński tych wartości nie podziela - bo jemu jest bliżej do Putina, Erdogana, czy ludzi, którzy z demokracją nie mają nic wspólnego - to mógłby być jego prywatny pogląd” – mówił Borys Budka na konferencji prasował.

kak/PAP