Budka: Tusk wraca na 110 proc.

Borys Budka wystąpił na konferencji prasowej, w czasie której mówił o jutrzejszym spotkaniu Rady Krajowej PO. Potwierdził, że weźmie w niej udział Donald Tusk. Zapowiedział też, że jutro właśnie zostanie zaprezentowany scenariusz „włączający bardzo mocno Donalda Tuska do krajowej polityki”.

Około godz. 15 zakończyło się dziś kolejne spotkanie Donalda Tuska, Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego. Liderzy Platformy w takim składzie spotkali się już wczoraj, ale wówczas nie udało się im dojść do porozumienia. Tusk miał naciskać na Trzaskowskiego, aby ten wycofał się z deklaracji kandydowania na przewodniczącego partii. Prezydent Warszawy nie chciał się jednak na to zgodzić. Dziś Tusk spotkał się najpierw sam na sam z Trzaskowskim, a dopiero później dołączył do nich Budka.

Według doniesień portalu Onet.pl, były premier miał zagwarantować obecnemu przewodniczącemu PO stanowisko szefa klubu KO. Trzaskowski nie zgadza się jednak na wyrzucenie z fotela obecnego szefa – Cezarego Tomczyka.

Oficjalny powrót do polskiej polityki Donald Tusk ma ogłosić w czasie jutrzejszej Rady Krajowej PO. Wydarzenie to zapowiedział na dzisiejszej konferencji prasowej Borys Budka.

- „Myślę dosyć interesujące wydarzenie, myślę że zmienia nieco tę polską perspektywę, polską politykę. Etap długich rozmów z przewodniczącym Tuskiem, tego w jakiej formule będzie aktywny w polityce, a jutro będzie tego finał”

- mówił.

- „Tak że zobaczycie państwo nowe role rozpisane. Tylko pozytywne scenariusze”

- dodawał.

Zapowiedział, że jutro zaprezentuje konkretny scenariusz.

- „Na razie przedstawiłem go prezydium, rozszerzonemu prezydium zarządu Platformy. Jutro przedstawiam go zarządowi Platformy. To mój autorski scenariusz w porozumieniu z przewodniczącym Tuskiem, włączający bardzo mocno Donalda Tuska do krajowej polityki. Myślę, że jutro dużo pozytywnych rzeczy się wydarzy”

- podkreślał.

Nie potwierdził jednak doniesień na temat swojej rezygnacji z przywództwa w partii.

