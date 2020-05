Budka przestrzega Kaczyńskiego i wzywa Premiera

- Przestrzegam Jarosława Kaczyńskiego przed tym, by kruczkami prawnymi próbował wykorzystać TK do legalizowania rzeczy, które są nielegalne.

- Wzywam Mateusza Morawieckiego do tego, by wprowadził stan klęski żywiołowej i byśmy wspólnie w duchu porozumienia ustalili bezpieczny termin wyborów prezydenckich, tak by wyborcy w sposób nieskrępowany mogli oddać swój głos na wybranego przez siebie kandydata i byśmy pamiętali o tych, którzy dziś za granicą będą pozbawieni prawa wyborczego. Apeluję o to i wierzę, że to porozumienie jest możliwe i wierzę, że 7 maja większość parlamentarna odrzuci niekonstytucyjne głosowanie korespondencyjne