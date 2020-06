Budka pewny zwycięstwa: ,,PiS się kończy’’

harry 10.6.20 17:31





Nie wiem jaki sens nieustannego przerzucania się wszystkich z wszystkimi iluzorycznymi argumentami sondażami i argumentami typu "nie, to my wygramy", "nie, wy nie wygracie" .



Jedynym sondażem są jedynie wybory. Zbyt często w przeszłości po wyborach okazywało się, że sondaże są niewiele warte.



I po tych wyborach scenariusze są tylko dwa:



1. Andrzej Duda uzyskuje reelekcję i wydarzenia w Polsce nabierają tempa. Do zaplanowanego finału doprowadzona będzie reforma sądownictwa, rozpocznie się reforma uczelni, w tym ich dekomunizacja. Pozamiata się na nich po żenującym gender, co faktycznie było lewacko-tęczową indoktrynacją i sposobem na życie całej armii lewackich propagandzistów. Państwo polskie wypracuje stosowne relacje i proporcje na krajowym rynku mediów. Bardzo rozbudowanym wsparciem państwa stanie się obszar innowacji i wynalazczości. Rząd będzie kontynuował dotychczasowe kierunki wsparcia polskiej rodziny, dzieci i młodzieży.



2. Prezydentem zostaje Trzaskowski. Od tej chwili Zjednoczona Prawica zaczyna w Polsce i zagranicą "festiwal wspomnień" czyli tego wszystkiego czym w niedalekiej przeszłości Tusk i PO dyskredytowali i utrudniali wypełnianie funkcji Śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Będzie to realizowane z wykorzystaniem całej gamy metod i technik, które perfidnie przez lata wobec Lecha Kaczyńskiego stosowali Tusk i PO, przy czym, będzie w tym wszystkim więcej autorskiej inwencji i innowacyjności.



W międzyczasie rząd Zjednoczone Prawicy realizował będzie swoje przedsięwzięcia takie jak choćby dokończenie przekopu Mierzei, Via Carpatia, Centralny Port Komunikacyjny, a w polityce zagranicznej pogłębianie relacji z USA, sprowadzenie tu jeszcze większej ilości amerykańskich sił zbrojnych, zero relokacji imigrantów z Afryki, pogłębianie współpracy z państwami Trójkąta Wyszehradzkiego i w szczególności, z Węgrami.



Wszędzie tam gdzie Trzaskowski - jako ewentualny prezydent RP się pojawi - oczekiwać go będzie coś zdecydowanie bardziej twórczego niż to co wyprawiał jakiś śmieszny KOD okradany z własnych puszek z pieniędzmi czy żenujący lewacko-tęczowi awanturnicy uliczni.



Przez kilka miesięcy komisarz rządowy w Warszawie wraz ze swoją ekipą "prześwietli" istotne papiery dotychczasowych władz Warszawy i pewnie światło dzienne zobaczą 'cuda jakie dotąd się fizjologom nie śniły". Nie da się bowiem "papierów" z okresu kilkunastu lat skutecznie 'wyczyścić do samego spodu".



Słowem, w Polsce i w Warszawie stanie się ciekawie.