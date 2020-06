Budka: Na Śląsku skupia się niemoc obecnej władzy

W trakcie briefingu prasowego w Gliwicach lider PO Borys Budka przekonywał wyborców do tego, że przyjęta przez rząd strategia walki z koronawirusem okazał się bardzo nieskuteczna.

Powiedział on m.in.:

- Niestety na Śląsku jak w soczewce skupia się niemoc obecnej władzy i błędy popełnione w walce z pandemią. Gdy był czas na to, żeby izolować osoby chore, żeby jak najwięcej testować, minister Szumowski, minister Sasin zajmowali się wyborami. Nie zajmowali się tym, co najważniejsze, czyli zdrowiem i życiem ludzi.

- Teraz na te działania jest dużo za późno. Niestety COVID stanowi przykrywkę do tego, by rozwiązywać w sposób brutalny ekonomiczne problemy śląskich kopalń, bo wybór tych kopalń do ich częściowego zamykania jest nieprzypadkowy.