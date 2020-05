Budka interpretuje Jana Pawła II oczywiście po PeOwsku

Dzisiaj przypada 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II, polskiego papieża. Wiele autorytetów wypowiada się na temat papieża Polaka podreślając jego zalety, wiedzę, troskę o ludzi i inne atuty.

Lider PO z całego pontyfikatu naszego papieża zapamiętał jedynie kremówki. Powiedział:

- pamiętam kiedy był w Wadowicach, pamiętam kiedy mówił to słynne kazanie o kremówkach, pamiętam jak wtedy witano Papieża w Polsce



I dalej opowiadając o Janie Pawle II mówił, że pamięta z jego nauczania dwie rzeczy o pracy oraz:

- olbrzymi wkład jego jako polityka, jako głowy państwa w zjednoczenie Europy, pokojowe przemiany w latach 80-tych, upadek muru berlińskiego i wreszcie, to wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wtedy ten mocny głos ze strony Jana Pawła II, dwudniowe referendum i jednak zaangażowanie się Episkopatu sprawiło, że to referendum było wielkim sukcesem i dzisiaj wszyscy ci, którzy bardzo często powołują się na nauki Jana Pawła II, powinni się zastanowić, czy chciałby Polski poza Unią Europejską

Dalszą wypowiedź przerwał mu redaktor Mazurek mówiąc:

- Tutaj postawmy kropkę. Bo to rzeczywiście wszyscy powinni się zastanowić, z obu stron: niektórzy wybierają sobie z nauczania Jana Pawła II to, co im wygodne

No właśnie, każdy wybiera to co chce, jedni kremówki, inni nauczanie, a jeszcze inni nauczanie Jana Pawła II próbują wykorzystywać do własnych celów politycznych.

Dobrze, że o kremówkach pamiętał Budka, bo to przecież jest sedno nauczania św. Jana Pawła II.

Borys Budka: Pamiętam to słynne kazanie JPII o kremówkach pic.twitter.com/gTGv6cXVWQ — Radosław Poszwiński 🇵🇱 (@bogdan607) May 18, 2020