Budka i Tusk. Nieoficjalnie: Spotkanie polityków w najbliższy poniedziałek

Jak nieoficjalnie informują media, w poniedziałek w godzinach południowych ma dojść do spotkania byłego lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska z jej obecnym przewodniczącym Borysem Budką. Informację podała nieoficjalnie PAP, powołując się na źródła w PO.

Wcześniej o takiej możliwości i zamiarze spotkania na antenie TVN24 mówił Donald Tusk.

- Według niego tematem rozmowy ma być kwestia wzmocnienia Platformy i opozycji w ogóle. W ostatni piątek Budka zasugerował, że do spotkania dojdzie w ten poniedziałek – czytamy na portalu wpolityce.pl.

Nie podano miejsca ani możliwych wspólnych „aktywności Borysa Budki i Donalda Tuska”. Nie wyklucza się, że szczegóły te zostaną przed poniedziałkowym spotkaniem ujawnione.

- My spotykamy się dosyć regularnie, odkąd zostałem szefem Platformy - w Warszawie, w Gdańsku czy w Brukseli – powiedział Budka na piątkowej konferencji prasowej w Mysłowicach w woj. Śląskim.

- Ja, ceniąc Donalda Tuska, jego wiedzę, doświadczenie, zawsze mogę liczyć na jego dobrą radę — dodał.

Media donoszą o kilku tygodni o wzmożonej aktywności Tuska na polskiej scenie politycznej. Spekuluje się nawet o możliwości jego powrotu przez Senat do polskiej polityki.

- Pytany, czy jest plan przejęcia przez niego przywództwa w PO, powiedział, że jest gotów zrobić wszystko, by Platforma nie przeszła do historii. Według niego, PO „jako partia odpowiedzialnego centrum” jest absolutnie niezbędna, „jeśli myślimy o wygranej w najbliższych wyborach parlamentarnych” - pisze dalej portal wpolityce.pl.

Czy będzie to próba podjęcia ratowania Platformy Obywatelskiej, która z tygodnia na tydzień traci coraz więcej w sondażach? Czy może raczej będzie chodziło o płynne przerzucanie elektoratu do Polski 2050 Szymona Hołowni, co też jest wyraźnie obserwowalne na naszej scenie politycznej.

mp/wpolityce.pl