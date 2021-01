,,Budka cynicznie wykorzystuje pandemię i straszy Polaków''

Wczoraj szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka stwierdził, komentując opublikowanie uzasadnienia do wyroku TK ws. aborcji, że mamy do czynienia z uzasadnieniem do „pseudowyroku”, które opublikował „pseudotrybunał”. Ostro skrytykował jego słowa szef KPRM.

Budka powiedział też, że wspomniana publikacja to... prowokacja ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Jego zdaniem rządowi chodzi o przykrycie rzekomej nieudolności jeśli chodzi o walkę z pandemią koronawirusa i kwestią programu szczepień.

W rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” Michał Dworczyk ocenił:

„Z ubolewaniem stwierdzam, że przewodniczący PO Borys Budka w sposób cyniczny, instrumentalny, próbuje wykorzystywać sytuację pandemii w Polsce, próbuje straszyć Polaków i wciągnąć również Narodowy Program Szczepień do bieżącej rozgrywki politycznej”.

Dodał, że długofalowo na pewno nie przyniesie to korzyści Platformie.

