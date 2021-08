Budka atakuje radnych z Małopolski, którzy nie wycofali deklaracji sprzeciwiającej się ideologii LGBT i promującej rodzinę

- W małopolskim sejmiku górę wzięła nienawiść i zacofanie – napisał na Twitterze były lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

Pomimo ogromnych nacisków i gróźb,jakie zostały skierowane przez Komisję Europejską, Sejmik Województwa Małopolskiego nie uchylił podjętej w 2019 roku deklaracji „w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”.

Władze Małopolski bardzo mocno zaatakował Borys Budka z Platformy Obywatelskiej, a swoje frustracje wyraził w mediach społecznościowych.

- W małopolskim sejmiku górę wzięła nienawiść i zacofanie. Jeśli prawdą jest, że za tą decyzją stoi arcybiskup i była premier, to w przypadku utraty środków europejskich będzie to ich osobista odpowiedzialność. Taka postawa dyskwalifikuje zarówno polityka jak i duchownego. Wstyd – czytamy we spisie byłego lidera PO.

mp/twiter/pap/fronda.pl