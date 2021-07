Siły specjalne brytyjskich sił zbrojnych przygotowują się do przeciwdziałania agresji Federacji Rosyjskiej i Chin w różnych częściach świata – powiedział w wywiadzie udzielonym The Times Mark Totten, dowódca (brigadier) brytyjskiej Royal Marines.

Według niego takie typy brytyjskich sił zbrojnych jak Special Airborne Service (SAS) i Special Forces Landing Ships Service (SBS) będą koncentrować się na odstraszaniu „głównych przeciwników państwowych”. Totten podkreślił, że jednostki te otrzymają fundusze i czas na przygotowanie się do „zadań wysokiego ryzyka” wymagających „szczegółowych studiów i szkoleń”.

Według dowódcy sił specjalnych tradycyjne role SAS i SBS w świetle ich reorientacji przejmą Royal Marines, w których zostanie utworzona jednostka specjalna licząca 4 tys. żołnierzy, która będzie działać we współpracy z brytyjskim wywiadem MI6.

„Pozwolimy SAS i SBS skoncentrować się na bardziej kompleksowych i złożonych zadaniach dla przeciwdziałania Rosji i Chinom. To wymaga prawdziwej oceny eksperckiej, dzięki temu będą mieli więcej czasu i więcej zasobów ludzkich. My z kolei możemy realizować niektóre z ich zadań, np. w walce z terroryzmem morskim”

– podkreślił.

„Nie mówię, że wejdziemy w bezpośrednią konfrontację – jak wojsko przeciwko najemnikom, ale… nie będzie im łatwiej, bo będą musieli zastanowić się, co robią i co my z tego zauważymy”

– wyjaśnił Totten.

Wcześniej brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel zdelegalizowała neonazistowską grupę The Base ze Stanów Zjednoczonych, której przywódca jakiś czas temu przeniósł się do Rosji i stamtąd kieruje poczynaniami swoich zwolenników.

Przypomnijmy, w kwietniu 2021 r. władze brytyjskie przedstawiły nową doktrynę obrony i bezpieczeństwa do 2030 r., w której uznały Rosję za dotkliwy i poważny problem dla królestwa. Powodem były agresywne wtargnięcia wojsk rosyjskich na brytyjskie wody terytorialne i przestrzeń powietrzną, a także atak chemiczny w Salisbury popełniony przez rosyjskie służby specjalne. Rosja została uznana za głównego wroga Wielkiej Brytanii.

W tym samym czasie, Wielka Brytania stała się kluczowym partnerem militarnym Ukrainy. W ubiegłym tygodniu, w ramach wspólnych brytyjsko-ukraińskich ćwiczeń wojskowych, dwa samoloty szturmowe brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych przez trzy dni z rzędu wykonywały bojowo-szkoleniowe misje przestrzeni powietrznej Ukrainy w pobliżu ukraińskiego Krymu, tymczasowo okupowanego przez Rosję.

