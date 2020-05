Brytyjski ateista broni chrześcijaństwa: To ono powstrzymuje świat przed rozpadem i barbarzyństwem

Brytyjski historyk Tom Holland, autor licznych publikacji, opublikował nową książkę, w której broni chrześcijaństwa. Jego zdaniem chrześcijaństwo ucywilizowało starożytny świat, przeciwstawiając się okrutnym praktykom wówczas stosowanym i nadając godność kobiecie.

W swojej książce Dominion: How the Christian Revolution Remade the World (Dominium. Jak rewolucja chrześcijańska przemieniła świat) Holland dowodzi, że chrześcijaństwo przemieniło starożytny świat, w którym dominowało prawo siły, wprowadzając poszanowanie godności każdego człowieka. Jego zdaniem – pisze Paul Murano na portalu „Church Militant” – „chrześcijaństwo w szczególności zrewolucjonizowało seks i małżeństwo, wymagając od mężczyzn panowania nad sobą i zabraniając wszelkich form gwałtu”.

Holland podkreśla, że to chrześcijaństwo zmieniło postawę wobec kobiet, gdyż ograniczyło seksualność do monogamii, co z kolei przyczyniło się do wyniesienia pozycji kobiety w społeczeństwie i nadania jej godności, jakiej poprzednio nie miała. Historyk zwrócił też uwagę na ironię, jaką jest fakt, że właśnie te wartości są obecnie wyszydzane.

Sam Holland był zafascynowany pogańskim światem antycznym, ale jak stwierdził: „doświadczenie życia w umysłach Greków i Rzymian przez całe lata uświadomiło mi w rzeczywistości, że byli oni bardzo obcy i bardzo przerażający”. Przykładem był nie tylko stosunek do kobiet, ale również m.in. mordowanie dzieci, które uważano za „niedoskonałe”, traktowanie niewolników jako przedmiot, pozbawienie praw ludzi ubogich. Tamten świat przemieniło chrześcijaństwo.

Holland zwraca uwagę, że powrotem do pogańskiego barbarzyństwa były hitlerowskie Niemcy i ideologia nazistowska. Przeciwieństwem wyższości rasowej jest moralność chrześcijańska, która uznaje równość pod względem godności i jest źródłem praw człowieka. Paradoksalnie nawet liberalna lewica nie miałaby bez chrześcijaństwa języka, by mówić o prawach człowieka. Historyk uważa, że poczucie dobra współczesny człowiek zawdzięcza chrześcijaństwu, które wciąż utrzymuje świat przed kompletnym rozpadem i cofnięciem się do czasów barbarii, mimo że współczesna kultura te wartości porzuca lub o nich nie mówi.

jjf/ChurchMilitant.com