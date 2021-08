Brytyjscy eksperci w szoku. Zniesiono restrykcje, a liczba zakażeń szybko spada

Mimo zniesienia restrykcji sanitarnych w Anglii i znacznego ich złagodzenia w Szkocji i Walii, liczba nowych zakażeń koronawirusem wciąż systematycznie spada. Ostatniej doby w Wielkiej Brytanii odnotowano najniższą liczbę nowych zakażeń od miesiąca.

Dwa tygodnie temu w Anglii właściwie całkowicie zniesiono obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Znacznie poluzowano też restrykcje w Szkocji i Walii. Dlatego ekspertów tak bardzo zaskakuje fakt, że mimo braku restrykcji, wciąż spada liczba nowych zakażeń. Spodziewano się, że bilanse będą rosły. Minister zdrowia Savid Javid, że pod koniec lata dziennie może przybywać nawet 100 tys. chorych.

Decline in cases has flattened for some English regions (East Mids and South West notably) but still in decline in most. Black dashed bar shows the timing of last restrictions being lifted - we now have 12 days of largely complete data for that period. pic.twitter.com/WaRCb0TGVw