Brudziński do Wielowieyskiej w sprawie dekoncentracji mediów: Na szczęście jest jeszcze ,,Wyborcza''

Zmiany na rynku mediów oraz tzw. ich dekoncentracja są tematami zapowiadanymi przez obóz rządzący już od dość dawna. Jak się okazuje sprawa uczciwej konkurencji na tym rynku staje się solą w oku niektórych ośrodków mediowych, jak na przykład Agora. Tu wystąpiła Dominika Wielowieyska.

Dziennikarka „GW” na Twitterze napisała:

- Piotr Zaremba w «Plusie Minusie», magazynie Rzepy, pisze, że prezes PKN Orlen, pod szyldem «Ruchu», chce przejmować gazety. Tak: Rzepę oraz/lub DPG, które mają polskich właścicieli. Taka repolonizacja. Gdyby PiS przejął te bardzo dobre i niezależne dzienniki, to byłaby katastrofa

Na jej utyskiwania odpowiedział polityk PiS Joachim Brudziński:

- Na szczęście jest jeszcze Wyborcza. Gdyby nie wasza «niezależność i otwartość» taki «polski patriota» jak Urban, mógłby antychrześcijańskie wulgaryzmy i nienawistny antynarodowy bełkot prezentować tylko na łamach swojego rynsztokowego szmatławca

No tak Rzeczywiście. Dzięki temu, że jest „GW”, to Urban może korzystać z „przyzwoitych” mediów i w nich wyrażać swoje poglądy. No ale są jeszcze przecież media społecznościowe, gdzie prawica jest przecież zwalczana na wiele różnych sposobów, jak na przykład przez nowy regulamin Facebooka, który wchodzi niebawem.

mp/twitter/fronda.pl