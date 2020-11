Bronił ,,Nergala’’ i ,,Margota’’. W obronie JPII ks. Boniecki się nie podpisze

Wieloletni redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” ks. Adam Boniecki napisał felieton, w którym oświadczył, że nie będzie bronił św. Jana Pawła II. Celnie odpowiedział mu ks. Daniel Wachowiak, przypominając, z jakim zaangażowaniem bronił Adama Darskiego ps. „Nergal” i Michała Szutowicza ps. „Margot”.

- „Nie podpiszę listu w obronie JP2 i nie będę walczył o nazwy ulic, co zaś do pomników, to ich niegdysiejszy wysyp musiał się źle skończyć” – napisał ks. Adam Boniecki.

Słynącemu ze swoich lewicowych poglądów duchownemu, który bronił „Nergala” po koncercie, na którym muzyk podarł Biblię krzycząc „jedzcie to gówno” oraz podpisał się pod poręczeniem za Michała Szutowicza, który zdewastował figurę „Sursum Corda” w Warszawie, odpowiedział w mediach społecznościowych ks. Daniel Wachowiak.

- „Ks. Boniecki o świętym Janie Pawle II: Nie podpiszę listu w jego obronie. Duchowny, który broni Nergala, mężczyznę o pseudonimie Margot, twierdzi, że to dla prawdy. Piłat też coś o prawdzie mówił” – zauważył.

kak/Twitter