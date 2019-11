Broniarz wymyślił kolejny protest

Adrian z kościoła świętego Judy judoki 3.11.19 11:03

Dobrze.



Przenieśmy więc całą edukację do kościoła, księża od teraz niech uczą dzieci historii, matematyki, fizyki, biologii, chemii.



Raz dwa się nauczyciele ockną, kiedy dzieci będą słuchać o ziemi która ma 6 tysięcy lat, o duszkach których nie widać, o tym jak to kościół zawsze był po stronie Polski, a rozbiory, Krzyżacy, etc, to wymysł lewactwa. O tym jak to prezerwatywy powodują hiv, a ksiądz odprawiając zaklęcie zamienia krakersa w ciało a wino w krew.



Dzięki temu dzieci nauczą się dwumyślenia, oduczą się grzeszyć myślą, mową i uczynkiem. Ten pierwszy najważniejszy rodzaj, żeby dziecko przypadkiem nie pomyślało że ksiądz może kłamać, albo że dotyk w miejscu intymnym to coś złego ze strony księdza.