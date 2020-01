Brexit. Dla Polski to same kłopoty

M 31.1.20 11:27

Podróżowanie bez paszportów, szlabanów i etc mogą regulować umowy dwu i wielostronne. I tu nie chodzi o to, by ludziom cokolwiek utrudniać na granicach. Tu chodzi o to, by postawić tamę wobec narzucania Polsce idiotyzmów produkowanych masowo przez unijnych kretynów za nic mających suwerenność wolnych państw i narodów. Całej zgrai jakiś Timmermansów, Verchofstadtów, Jurovych, Schultzów, Tusków i innych, których w Polsce nikt nie wybierał w wolnych wyborach, a którzy uzurpują sobie jak mają wyglądać polskie sprawy. Tyle i tylko tyle