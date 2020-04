Brazylia: Pogańskie rytuały użyte w święceniu diakonatu

No i co? A Kościół z polską twarzą, to jajka symbolizujące życie, sól chroniąca przed zepsuciem i Wielkanocny Poniedziałek o którym nie słyszano w całym katolickim świecie.

Mamy nawet własne "Główne Prawdy Wiary" o bezimiennym autorstwie i pochodzeniu niezależnym od Rzymu i Doktryny (nie mają one żadnej autoryzacji kościelnej a są przedstawiana jak nauka Kościoła).

Ciężarna figurka, to przy powyższych - zwykły, świecki element. Godniejszy nawet niż orły i szable zdobiące niektóre kościoły.

