"Brazylia: Młody gej zapłodnił własną matkę metodą in vitro. Urodziły się bliźnięta".

Maria Blaszczyk 9.9.19 16:49

No nie. Klasyczne kazirodztwo to jednak co innego.

Mniej więcej jak w naszym artykule 201 k.k.: Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry...

No więc tu nic takiego nie miało miejsca.



Nie jest też kazirodztwem w jakimkolwiek innym sensie, ponieważ pani Valdira das Neves nie jest dawczynią komórek jajowych - te pochodziły od dawczyni.