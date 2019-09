Brawo! 'Wyborcza' musi przeprosić Patryka Jakiego

"Wygraliśmy z Wyborczą. SO w Warszawie nakazał Czerskiej w ciągu 3 dni sprostować nieprawdziwe informacje o tym, że w #rejestrpedofilow ukrywaliśmy księży"-poinformował na Twitterze europoseł PiS, Patryk Jaki.

"Dziwne, że atakują nas i mnie media związane z Platformą Obywatelską, gdy przecież to my walczyliśmy, aby taki rejestr powstał. Opozycja była temu przeciwna"-ocenił Patryk Jaki. Polityk stwierdził, że mieliśmy tu do czynienia z "od początku absurdalną" akcją wymierzoną w niego przy okazji wyborów samorządowych.