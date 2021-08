,,Brawo Władek! Tak trzeba’’. Wałęsa murem za Frasyniukiem

Lech Wałęsa, który jako prezydent RP był też zwierzchnikiem sił zbrojnych, teraz podpisuje się pod obrzydliwymi słowami swojego kolegi Władysława Frasyniuka, który strzegących granic żołnierzy Wojska Polskiego nazwał „psami” i „śmieciami”.

- „Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi”

- mówił w niedzielę na antenie TVN24 Władysław Frasyniuk.

- „Tak nie postępują żołnierze, śmieci po prostu, to nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost, to antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie – plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie”

- dodawał.

Jego obrzydliwe słowa wywołały w Polsce szerokie obrzydzenie, a zdystansować się od swojego gwiazdora postanowiła nawet sama stacja TVN24. Przyzwoitością nie zdołał się jednak wykazać Lech Wałęsa, który w rozmowie z Wirtualną Polską stanął murem za Frasyniukiem.

- „Podpisuję się pod tym co powiedział. Jeśli Frasyniuk by się tego wyparł, mogę przyjąć, że ja to powiedziałem”

- stwierdził były prezydent.

W rozmowie z portalem Interia mówił z kolei:

- „Brawo Władek! Podpisuję się, masz rację, tak trzeba, tak trzymać!”.

kak/WP.pl, Interia.pl, wPolityce.pl