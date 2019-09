Brawo: Rekordowe zamówienia MON w polskim przemyśle zbrojeniowym

W 2019 roku Ministerstwo Obrony Narodowej skieruje do polskiego przemysłu zbrojeniowego zamówienia o łącznej wartości 6,8 mld zł. To zdecydowanie więcej niż jeszcze kilka lat temu.

"Do 2022 roku co trzeci polski żołnierz będzie wyposażony w najnowocześniejszy karabinek GROT polskiej produkcji; to oznacza, że jeszcze w tym roku zwiększone zostaną dostawy dlatego, że aneks właśnie tak stanowi. Jeszcze 4 tys. egzemplarzy karabinków w tym roku zostanie wyprodukowanych i dostarczonych do WP i 2 tys. pistoletów" - mówił Błaszczak.