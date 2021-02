Brawo Polska: W handlu z Niemcami prześcignęliśmy Włochy

Kolejne pozytywne wieści jeśli chodzi o polską gospodarkę. Według najnowszych informacji przekazanych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, jesteśmy obecnie dla Niemców piątym najważniejszym partnerem handlowym.

Oznacza to, że Polska wyprzedziła w tej kwestii Włochy i:

„[…] po raz pierwszy została piątym najważniejszym partnerem handlowym Niemiec”.

Obroty handlowe między Polską a Niemcami w ubiegłym roku wyniosły 122,9 mld euro. To wszystko oznacza, że rośnie znaczenie Polski dla niemieckiego handlu zagranicznego – zaznaczyła Izba powołując się na wstępne wyniki Niemieckiego Urzędu Statystycznego z lutego tego roku.

Komentując te dane, dyrektor generalny AHK Polska Lars Gutheil zaznaczył, że złożyło się na to kilka czynników. Jednym z nich jest sukces w dywersyfikacji polskiego rynku. Gutheil wskazuje też, że mimo silnej presji z powodu pandemii w przypadku jednych sektorów, zaabsorbowane zostały one przez inne branże. Dodał, że Polska też szybko ustabilizowała swoje łańcuchy dostaw, co zaowocowało wolumenem handlu, który był zaledwie o 0,5 proc. niższy od poziomu z 2019 roku. Dyrektor zaznaczył też:

„Z drugiej strony z 5,5 tys. niemieckimi inwestorami i siecią wysoko wyspecjalizowanych firm dostawczych, Polska ma coraz mocniejsze powiązania z Niemcami. Polskie firmy widzą w kryzysie szansę na nawiązanie kontaktów z niemieckimi MŚP, o czym świadczą liczne zapytania kierowane do AHK”.

Gutheil dodał, że choć nieco zmniejszyła się np. sprzedaż, nadal w przypadku Polski można mówić o względnej stałości w porównaniu chociażby do Francji, która odnotowała dwucyfrowy spadek. Polska – mówił jest coraz bardziej atrakcyjna jako kierunek eksportu dla niemieckich produktów. Dodano też, że AHK widzi kolejną szansę na rozwój współpracy handlowej w programach rozwoju cyfryzacji.

dam/PAP,Fronda.pl