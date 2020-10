Brawo Polska! Świątek jako pierwsza Polka wygrywa French Open

Zaledwie 19-letnia polska zawodniczka jako pierwsza Polka w historii wygrywa turniej tenisa ziemnego French Open na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Zwycięstwa Polsce pogratulowali między innymi prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

W maju tego roku Iga Świątek skończyła szkołę średnią i zdała maturę.

Po wygranym turnieju Polka powiedziała:

- Nawet nie wiem, co tu się dzieje. Jestem niesamowicie szczęśliwa i wdzięczna, że rodzina mogła tu ze mną być. Zawsze chciałam wygrać turniej Wielkiego Szlema. Cieszę się, że się udało

Dodała też:

- Co roku podziwiałam, jak wygrywał tu Rafael Nadal, a teraz sama występuję w tej roli… Wiem, że w Polsce jest szaleństwo. Chciałam was wszystkich pozdrowić, podziękuję każdemu po powrocie do kraju.

W rozmowie ze Sport.pl Wojciech Fibak w trakcie turnieju powiedział:

- Iga gra z nimi wszystkimi jak z juniorkami. A już przepaść między Igą a jej dwiema ostatnimi dwiema rywalkami była ogromna

Co bardzo spektakularne, Polka wygrała finał bez straty seta.

