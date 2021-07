Polska absolutnym potentatem w produkcji jagody kamczackiej

- Nadal wiele firm nie słyszało jeszcze o tym bogatym w witaminy i antyoksydanty owocu. Jagoda może być używana w produkcji farmaceutycznej, np. do produkcji suplementów, kosmetyków – powiedział w rozmowie z portalem money.pl Andrzej Krupiński, prezes Stowarzyszenia Producentów Jagody Kamczackiej.

Jak się jednak okazuje, Polska jest obecnie największym producentem jagody kamczackiej na świecie. Sami Polacy natomiast jeszcze tego owocu zbyt dobrze nie znają. Jak podają plantatorzy, może on być stosowany do produkcji lodów, bułek, drożdżówek i ciast albo zjadany na surowo. Można też z tych owoców przygotowywać bardzo smaczne nalewki, do czego nadaje się ich słodko-kwaśny smak.

- Uprawa wymaga regularnego pielenia, koszenia i podcinania krzewów, jest posadzona z myślą o zbiorze maszynowym. Niezbędne okazało się również ogrodzenie całego obszaru, gdyż młode krzaczki były odwiedzane przez stada saren i jeleni. Mieliśmy też nornice, ale postawienie sokolników i trzy zaprzyjaźnione sowy uszate uratowały sytuację – powiedziała portalowi pani Elwira Żak, która od 4 lat prowadzi swoją plantację jagody kamczackiej w Chylinach Leśnych na Mazowszu.

Jak mówi pani Elwira, owoce oraz przetwory z nich są w naszym kraju nadal mało znane, a ludzie podchodzą do nich czasem z pewną dozą nieufności, ale klienci stopniowo się do nich przekonują. Pomimo jednak znikomej ich promocji Polska jest największym producentem tych owoców na świecie.

- Uprawy sięgają ponad 2 tys. ha. Intensywne nasadzenia odbywały się w latach 2014-2019, następnie wyhamowały. W ostatnich 2 latach nowych nasadzeń było bardzo mało, ze względu na utrudniony zbyt owoców – mówi Andrzej Krupiński, prezes Stowarzyszenia Producentów Jagody Kamczackiej.

