29.5.20 10:33



Zdecydujcie się wreszcie PeOwskie matoły na jedną narrację.



Bo najpierw było, jak były zapowiedzi zakupu "Condora", że "PiS wyrzuca pieniądze w błoto" a potem jak transakcja z "Condorem" nie doszła do skutku to było, że "PiS nie potrafi inwestować".



Ja mam swoje podejrzenie, że Waszą zasadą komentowania jest "nie bo nie". Jesteście po prostu żałośni. Najpierw było, że PiS chce pozabijać Polaków kopertami a potem, że PiS złamał Konstytucję bo wyborów nie było. To już nawet nie jest śmieszne, to jest żałosne. Za chwilę będziecie chcieli wrócić do Kidawy bo zdaje się notowania Trzaskowskiego będą mniejsze niż jej. A podobno miało być lepiej...