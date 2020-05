katolicka kretynizacja polski 2.5.20 14:06

Przygłupie! Tuż przed wybuchem II wojny światowej Bank Polski zaczął ewakuować nasze złoto. Najpierw do oddziałów w Siedlcach, Brześciu nad Bugiem, Zamościu i Lublinie. Zaraz po niemieckiej napaści na nasz kraj dwaj pułkownicy Adam Koc i Ignacy Matuszewski zaczęli najniebezpieczniejszą część operacji. Najpierw zabrali złoto do Łucka na Wołyniu. To był złoty konwój 30 samochodów. Dalej złoto wywieźli do Rumunii. Stamtąd statkiem do Turcji. Z Turcji pociągiem do Syrii. Z Syrii do Bejrutu w Libanie.

Następnie złoto popłynęło do francuskiego Tulony, by - po niemieckiej inwazji na Francję - dotrzeć w końcu do Anglii.