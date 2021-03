Brawo Polska! Mimo pandemii, budżet państwa w lutym z nadwyżką

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński poinformował, że mimo pandemii koronawirusa wpływy do budżetu państwa pozostają stabilne. Po lutym budżet miał nadwyżkę 876,3 mln zł.

Z danych ministerstwa wynika, że w lutym br. dochody budżetu państwa wzrosły r/r o ok. 0,8 mld zł i wyniosły 30,4 mld zł. O ok. 0,9 mld zł niższe były dochody z VAT, które wyniosły ok. 12,4 mld zł. Niższe w lutym br. roku niż w lutym ub. roku były też o 0,2 mld zł dochody z podatku akcyzowego, które wyniosły ok. 5,1 mld zł. Wyższe o 0,1 mld zł natomiast były dochody państwa z CIT, które wyniosły 3,3 mld zł.

W 2021 roku dochody państwa mają wynieść 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł. Maksymalny deficyt ma więc wynieść 82,3 mld zł. Pod koniec stycznia budżet miał 6,6 mld zł nadwyżki.

