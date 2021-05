Brawo Polska! Fitch Ratings: Orlen przewyższy potencjał europejskich konkurentów

Przejęcie PGNiG i Lotosu przez PKN Orlen nie umyka uwadze światowych agencji ratingowych. Pozytywną ocenę na ten temat wystawiła właśnie amerykańska Fitch Ratings, która podkreśla, że po finalizacji transakcji powstanie koncern multienergetyczny, który dorówna, a nawet przewyższy potencjał europejskich konkurentów.

Fitch Ratings wydała komunikat na temat polskiego koncernu PKN Orlen, umieszczając go na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym. Amerykańska agencja ocenia, że Orlen skorzysta na połączeniu z Lotosem i PGNiG.

- „Agencja Fitch pozytywnie oceniła potwierdzoną z Ministerstwem Aktywów Państwowych strukturę przejęcia PGNiG i Grupy Lotos przez Grupę ORLEN. Realizacja transakcji w formie bezgotówkowej daje bardzo duże prawdopodobieństwo podniesienia ratingu nowego, zintegrowanego podmiotu”

- napisał na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Agencja @FitchRatings pozytywnie oceniła potwierdzoną z @MAPGOVPL strukturę przejęcia @GK_PGNiG i @GrupaLOTOS przez Grupę ORLEN. Realizacja transakcji w formie bezgotówkowej daje bardzo duże prawdopodobieństwo podniesienia ratingu nowego, zintegrowanego podmiotu — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) May 18, 2021

W uzasadnieniu Fitch Ratings wskazuje, że powstały w ten sposób koncern multienergetyczny mocniej zaangażuje się w inwestycje w stabilnym obszarze nisko- i zeroemisyjnej energetyki, a wygenerowane środki będą wspierać prowadzone przez połączony koncern programy rozwojowe. Powstanie grupa o łącznych rocznych przychodach ze zdywersyfikowanych źródeł na poziomie ok. 200 mld zł i łącznym, zróżnicowanym zysku operacyjnym EBITDA, który szacowany jest na ok. 20 mld zł. Jak podkreśla agencja oznacza to, że pod względem kapitalizacji i osiąganych wyników finansowych Orlen będzie dorównywał, a nawet przewyższy potencjał europejskich konkurentów.

kak/ISBnews, money.pl